مفاجأة سارة من الإمارت لمواطنيها وزوّارها... ما هي؟

الإمارات تفاجئ زوارها ومواطنيها...

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LBCI News Lebanon

بمناسبة اقتراب عيد الفطر، فاجأت دولة الإمارات العربية مواطنيها وزوّارها بخبر سار.

وفي هذا السياق، أعلنت خدمة "واي فاي" الإمارات، عن توفيرها خدمة الاتصال اللاسلكي بسرعات أعلى 10 أضعاف من السرعة الحالية، من دون مقابل مادي في 400 موقع على امتداد الدولة، وذلك في الفترة الممتدة بين 20 حزيران/يونيو حتى الثلاثاء 27 حزيران/يونيو.

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القيادي"، أشارت خدمة واي فاي الإمارات، إلى أن ​هذه الخطوة أتت بمناسية عيد الفطر وتزامنًا أيضًا مع احتفالات اليوم العالمي لخدمة "واي فاي"، الذي يصادف 20 حزيران/يونيو. وبحسب موقع ""، أشارت خدمة واي فاي الإمارات، إلى أن ​هذه الخطوة أتت بمناسية عيد الفطر وتزامنًا أيضًا مع احتفالات اليوم العالمي لخدمة "واي فاي"، الذي يصادف 20 حزيران/يونيو.

وأضاف الموقع أنّه يمكن الاستفادة من خدمة "واي فاي" الإمارات باستخدام خط محلي إماراتي وأي جهاز يدعم تقنية "واي فاي".