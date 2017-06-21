قبيل مغادرته البلاد... ألقي القبض عليه على سلّم الطائرة!

ألقت فرق البحث والتحري في مركز شرطة القصيص بالتعاون مع إدارة أمن المطارات في شرطة دبي القبض على رجل عربي الجنسيّة على سلم طائرة قبل دقائق من مغادرته البلاد.
وفي التفاصيل، تلقت الشرطة بلاغًا من أحد الأشخاص من الجنسية العربية يفيد بأن مبلغ 25 ألف درهم عائد إلى قيمة معاملات في عمله اختفت من خزانته في إحدى الغرف التي يسكنها مشاركة مع آخرين.
وأضاف المخبر أنّ أحد الأشخاص جنسيته عربية أيضًا على علم بوجود المبلغ اختفى وأغراضه وأغلق هاتفه.
فقامت الشرطة بالتحريات اللازمة وأوقفت المتهم على سلم الطائرة وعثرت على المبلغ المالي بحوزته.