قبيل مغادرته البلاد... ألقي القبض عليه على سلّم الطائرة!

لماذا طاردته الشرطة؟

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LBCI News Lebanon

ألقت فرق البحث والتحري في مركز شرطة القصيص بالتعاون مع إدارة أمن المطارات في شرطة دبي القبض على رجل عربي الجنسيّة على سلم طائرة قبل دقائق من مغادرته البلاد.

وفي التفاصيل، تلقت الشرطة بلاغًا من أحد الأشخاص من الجنسية العربية يفيد بأن مبلغ 25 ألف درهم عائد إلى قيمة معاملات في عمله اختفت من خزانته في إحدى الغرف التي يسكنها مشاركة مع آخرين.

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وأضاف المخبر أنّ أحد الأشخاص جنسيته عربية أيضًا على علم بوجود المبلغ اختفى وأغراضه وأغلق هاتفه.

فقامت الشرطة بالتحريات اللازمة وأوقفت المتهم على سلم الطائرة وعثرت على المبلغ المالي بحوزته.