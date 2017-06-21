فيديو مؤثر- فاجأ والدته في عيد ميلادها... قطع مسافة 15 ألف كيلومتر من أجلها!

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انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مؤثرة لشاب سافر من "الجانب الآخر من العالم" ليفاجئ والدته في عيد ميلادها الستين.وكانت السيدة تينا روبسون لم ترَ ابنها مارتن منذ أكثر من عامين قبل أن يُفاجئها أخيراً بمناسبة عيد ميلادها بعد اجتيازه مسافة 15 ألف كيلومتر من أستراليا الى انكلترا.وبحسب اللقطات التي صُوّرت في أحد المطاعم في انكلترا، فقد ظهرت الوالدة وهي تجلس على الكرسي، ثم سرعان ما دخل ابنها، الذي يعيش في بريسبان منذ 12 سنة، من الخلف ليفاجئها. والملفت هو أن الوالدة أصيبت بالدهشة والفرح، وقد اغرورقت عيناها بالدموع.اليكم اللقطات المؤثرة