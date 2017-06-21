صحة و تغذية 21 حزيران 2017 21/06/2017 09:52:04 5 أغذية امتنع عن تناولها في الصباح!

مجموعة من الأغذية قد تعتقد أنها صحية الا أنّه من المفضل تجنبها على وجبة الفطور

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LBCI News Lebanon

تعتبر وجبة الفطور من أهم الوجبات اليومية، فهي مفتاح النهار وبدايته، لذلك دعنا نرشدك إلى مجموعة من الأغذية التي قد تعتقد أنها صحية الا أنّه من المفضل تجنبها على وجبة الفطور: 1- كوب من الزبادي خالي الدسم

على وجبة الفطور أن تتضمن أغذية تعزز الطاقة. 2- كوب من العصير

تحتوي العصائر على الكربوهدرات والسكر. ​وينصح خبراء التغذية بتناول أطعمة غنيّة بالألياف والبروتينات والدهون صباحًا كالتفاحة وزبدة الفول السوداني. الإعلان

3- الدونات

الدونات غنيّة بالسكر والكربوهدرات المكررة والزيوت المقلية، لذا يجب الامتناع عن تناولها كوجبة فطور يوميّة. 4- مافن كيك

وذلك لأنّها تحتوي على الكثير من السعرات الحراريّة. 5- لحم الخنزير المقدد والسجق

تعدّ اللحوم المصنعة من أسوأ أنواع اللّحوم. ويقول باحثون في جامعة هارفارد إنّ اللّحوم المصنّعة ترفع خطر الإصابة بأمراض القلب. المصدر