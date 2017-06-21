بالصور- ارتدى فستاناً زهرياً الى العمل... ما كان هدفه من هذه الخطوة؟

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ارتدى شاب من انكلترا فستاناً إلى العمل في مركز لخدمة العملاء عبر الهاتف احتجاجاً على قواعد اختيار أزياء العمل الصارمة على الرجال.وكان الشاب جوي بارج، البالغ من العمر 20 عاماً، قد ارتدى سروالاً قصيراً أزرق اللون، إلا أن المدراء في العمل اعتبروا أن ملابسه غير ملائمة على الرغم من درجات الحرارة المرتفعة. إلا أنه قرّر أن يرتدي بعد أسبوع فستاناً احتجاجاً على الزي.وقد نشر جوي صورة على حسابه الشخصي على تويتر، ظهر فيها وهو يرتدي الفستان، وذلك لأنه توقّع أن يتم إرساله إلى المنزل مرة أخرى. ويشار إلى أن هذه الصورة قد لاقت إعجاب عشرات مستخدمي الموقع، وأعيد نشرها مرات عدة.والملفت هو أن التحدي الذي خاضه جوي قد أحدث تغييراً في قوانين العمل، إذ قام المسؤولون بإرسال بريد إلكتروني أعلنوا بواسطته عن السماح "للرجال في المكتب" بارتداء سراويل يصل طولها الى منطقة أسفل الركبة باللون الأسود، الأزرق الداكن أو البيج.