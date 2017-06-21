ميسي يخرج عن صمته... ما حقيقية فاتورة عشائه بقيمة 37 ألف يورو؟

كيف كان ردّ ميسي؟

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LBCI News Lebanon

بعد انتشار فاتورة عشاء لاعب كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي الباهظة الثمن بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، خرج الأخير عن صمته قائلًا إنّ الخبر ليس سوى شائعة.

وكان ميسي في إجازة في جزيرة إيبيزا الإسبانية برفقة زوجته المستقبليّة أنتونيلا روكوزو وسيسك فابريغاس لاعب تشيلسي اللندني وزوجته اللّبنانيّة دانييلا سمعان ولويس سواريز مهاجم برشلونة ومنتخب أوروغواي وشريكته.

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وتسربّت فاتورة دفعها ميسي وصلت قيمتها إلى نحو 37 ألف يورو أي ما يعادل 41 ألف دولار أميركي.

وتُظهر الفاتورة المسرّبة أنّ ميسي دفع 621 يورو مقابل 23 بيتزا، و7 شطائر برغر بمبلغ 112 يورو للواحدة، و4 أطباق فواكه مشكلة بقيمة 1000 يورو وقنينة كحول، بالإضافة إلى 24 قنينة شامبانيا بقيمة 24600 يورو، بينما وصلت قيمة الضريبة على العشاء إلى 6478 يورو.

لكن النجم لم ينتظر طويلًا ليرّد وكتب تعليقًا على أحد الحسابات التي نشرت الصورة قال من خلاله: "هاهاهاها. كيف يتحدثون ​بهذا الأمر؟ كيف اخترعوه؟! والأجمل من ذلك أن الناس صدقوا الخبر"، مؤكدًا أن الفاتورة غير صحيحة.

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