غوتيريش يدعو الى حماية المدنيين في الرقة

دعا الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش الى حماية المدنيين السوريين في الرقة، في الوقت الذي تقترب قوات مدعومة من الولايات المتحدة من محاصرة المدينة بهدف طرد تنظيم داعش منها.

وقال غوتيريش في بيان: "اوجه نداء عاجلا الى جميع من يشنون عمليات عسكرية في سوريا أن يبذلوا كل ما بوسعهم لحماية المدنيين والبنى التحتية المدنية مع استمرار القتال في الرقة وغيرها من المناطق".

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وناشد غوتيريش الاطراف المتحاربة أن تسمح بدخول قوافل المساعدات الانسانية الى السوريين الذين هم في أشد الحاجة الى الادوية والاغذية للبقاء على قيد الحياة.