أمن وقضاء
21 حزيران 2017
21/06/2017 11:31:35
بالصور - انقلاب سيارة من المسلك الشرقي الى الغربي على أوتوستراد الكازينو وزحمة سير بالاتجاهين
حادث سير كبير على اوتوستراد الكازينو
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LBCI News Lebanon
وقع حادث سير كبير على اوتوستراد الكازينو، مما أدى الى زحمة سير خانقة في الاتجاهين.
وفي التفاصيل، انقلبت سيارة من المسلك الشرقي الى المسلك الغربي على اوتوستراد الكازينو.
وعلى الفور، حضرت فرق الدفاع المدني والصليب الاحمر لنقل الجرحى.
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