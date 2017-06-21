بالصور - انقلاب سيارة من المسلك الشرقي الى الغربي على أوتوستراد الكازينو وزحمة سير بالاتجاهين

حادث سير كبير على اوتوستراد الكازينو

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LBCI News Lebanon

وقع حادث سير كبير على اوتوستراد الكازينو، مما أدى الى زحمة سير خانقة في الاتجاهين.

وفي التفاصيل، انقلبت سيارة من المسلك الشرقي الى المسلك الغربي على اوتوستراد الكازينو.

وعلى الفور، حضرت فرق الدفاع المدني والصليب الاحمر لنقل الجرحى.