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21 حزيران 2017
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هذا هو تردّد PBS Sports

قناة PBS Sports ستنطلق قبل موعدها على العربسات Lebanon, news ,lbci ,أخبار PBS Sports,السعودية,قناة PBS Sports ستنطلق قبل موعدها على العربسات
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هذا هو تردّد PBS Sports
أكّد رئيس مجلس إدارة المدينة الإعلاميّة السعودية مفلح الهفتاء عبر حسابه الخاص على تويتر أنّ قناة PBS Sports ستنطلق قبل موعدها على العربسات على التردّد التالي: ١١٩٧٧عمودي.
 
وأتت هذه التغريدة من الهفتاء كخطوة سريعة لنفي ما تسرّبت به بعض الصحف بأنّ قناة PBS Sports غير صحيحة، فالهفتاء وصف جريدة الرياضيّة بالـ"صحافة الصفراء" مكذّباً ما تداولته الأخيرة في مقالٍ لها تنفي فيه صحة قناة PBS Sports مضيفةً أنّ جميع الأطراف أي السعوديّة والمصريّة تبرّأت منها. 
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