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21 حزيران 2017
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ماكرون: الخط الأحمر في سوريا هو استخدام الأسلحة الكيميائية وسننفذ ضربات جوية منفردة ضد من يستخدمها

ماكرون: الخط الأحمر في سوريا هو استخدام الأسلحة الكيميائية وسننفذ ضربات جوية منفردة ضد من يستخدمها Lebanon, news ,lbci ,أخبار سوريا,الأحمر,الخط,ماكرون,
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ماكرون: الخط الأحمر في سوريا هو استخدام الأسلحة الكيميائية وسننفذ ضربات جوية منفردة ضد من يستخدمها
 
 
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