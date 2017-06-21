آخر الأخبار
21 حزيران 2017
21/06/2017 13:23:20
مريض في مستشفى belle vue- المنصورية بحاجة الى دم من فئة B+ ... للتبرع الإتصال على 70168970
مريض في مستشفى belle vue- المنصورية بحاجة الى دم من فئة B+ ... للتبرع الإتصال على 70168970
Lebanon, news ,lbci ,أخبار belle,مستشفى,مريض,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً