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21 حزيران 2017
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مريض في مستشفى belle vue- المنصورية بحاجة الى دم من فئة B+ ... للتبرع الإتصال على 70168970

مريض في مستشفى belle vue- المنصورية بحاجة الى دم من فئة B+ ... للتبرع الإتصال على 70168970 Lebanon, news ,lbci ,أخبار belle,مستشفى,مريض,
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مريض في مستشفى belle vue- المنصورية بحاجة الى دم من فئة B+ ... للتبرع الإتصال على 70168970
 
 
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