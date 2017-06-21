الحريري: نحن في تيار المستقبل لدينا حقوق في هذه الدولة

أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري خلال حفل إفطار ان لبنان "قد مر في العديد من المراحل والقطوعات الصعبة، ولكن بالحكمة والمشاورة والحوار، تمكنا من التوصل إلى حلول أعادت الاستقرار إلى البلد".

وقال الحريري: "بات لدينا رئيس جمهورية وحكومة وقانون انتخاب وموازنة، وأقرينا المراسيم التنفيذية للنفط والغاز وضرائب الغاز، وموضوع الصندوق السيادي سننتهي منه قريبا إن شاء، واليوم أقرينا مسألة إرسال مناقصة الكهرباء إلى دائرة المناقصات والعديد من الأمور الأخرى. بالتأكيد ليست لدينا عصا سحرية ولكننا نعمل من أجال مسيرة الإنماء والإعمار والإنجاز".

الإعلان

وأضاف: "نحن في تيار المستقبل، لدينا حقوق في هذه الدولة، وهذه الحقوق سنحصل عليها ولن يتمكن أحد من أن يأخذ حق تيار المستقبل".