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21 حزيران 2017
21/06/2017 16:57:54
رويترز: التحالف الذي تقوده واشنطن ضد داعش ينفي ضرب المنطقة التي يوجد بها المسجد التاريخي في الموصل
رويترز: التحالف الذي تقوده واشنطن ضد داعش ينفي ضرب المنطقة التي يوجد بها المسجد التاريخي في الموصل
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LBCI News Lebanon
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