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21 حزيران 2017
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رويترز: التحالف الذي تقوده واشنطن ضد داعش ينفي ضرب المنطقة التي يوجد بها المسجد التاريخي في الموصل

رويترز: التحالف الذي تقوده واشنطن ضد داعش ينفي ضرب المنطقة التي يوجد بها المسجد التاريخي في الموصل Lebanon, news ,lbci ,أخبار واشنطن,تقوده,الذي,التحالف,رويترز,
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رويترز: التحالف الذي تقوده واشنطن ضد داعش ينفي ضرب المنطقة التي يوجد بها المسجد التاريخي في الموصل
 
 
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