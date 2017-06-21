سمع وزير الطاقة سيزار ابي خليل في مجلس الوزراء زملاءه وزراء "القوات اللبنانية" يعترضون على طريقة ادارته لخطة الكهرباء الى حد التشكيك بشفافية المناقصة التي اجراها في وزارة الطاقة لاستجرار الطاقة عبر المعامل العائمة وسمعوا انتقاده لملاحظاتهم وتمسكه بصلاحياته كوزير.

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بالصورة، الاختلاف الكهربائي في وجهات النظر استكمل امام الصحافيين انما بنعومة، ووقف نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني ووزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي الى جانب ابي خليل وهو يتحدى كل زملائه المعترضين في موضوع الشفافية والتمسّك بالصلاحيات وبأن القرار النهائي بشأن المناقصة يعود لوزير الطاقة ان يرفعه الى مجلس الوزراء بعد وروده من ادارة المناقصات.

صودف مرور وزير الاعلام ملحم الرياشي لتلاوة البيان الرسمي لمجلس الوزراء، فاستمع قليلاً لابي خليل، فقال لهم الصحافيون: " اوعا خيّك". فجاء الجواب: " نحن دائماً الى جانبه وموقفنا داعم، والملاحظات على تنفيذ خطة الكهرباء التي نريدها لا تفسد في الودّ قضية".