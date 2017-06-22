بالفيديو-لحظة مقتل مارون نهرا بدم بارد امام المارة

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قتل المواطن مارون نهرا ( 47 عاما) داخل سيارته بعد اصابته بعدة رصاصات في بلدة مجدليون شرق مدينة صيدا جانب سوبر ماركت البسام .وفي التفاصيل ان مارون نهرا وهو من بلدة عين الدلب شرقي صيدا أُطلقت عليه اربع رصاصات اثنتان في صدره وواحدة في وجهه وأخرى في كتفه من قبل مجهول، أدت لإصابته بجروح خطرة نقل على اثرها الى مركز لبيب الطبي في صيدا للمعالجة لكنه ما لبث ان فارق الحياة متأثرا بجراحه .وقد أظهر شريط فيديو التقطته احدى كاميرات المراقبة في المكان لحظة اطلاق النار على مارون نهرا بينما كان في سيارته.وبعد مراجعة أشرطة كاميرات المراقبة في المكان، تبين أن الجاني هو لبناني ويدعى (و.ع) من منطقة بر الياس، ويقطن في مجدليون حيث قامت القوى الامنية وبإشارة من النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان بمداهمة منزله في مجدليون ولم تعثر عليه وتم توقيف والديه (أ.ع) و(أ.ق) على ذمة التحقيق بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.وخلال التحقيقات مع الوالدة، اعترفت ان ابنها اكتشف أخيرا أنها كانت على علاقة بالمجني عليه مارون نهرا.وتتواصل التحقيقات لمعرفة مكان الجاني وتوقيفه لكشف كامل ملابسات جريمة قتل مارون نهرا.