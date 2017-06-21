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أكد الوزير غسان حاصباني أنّ ملف الكهرباء أحيلَ كاملاً إلى إدارة المناقصات، "من دفتر الشروط الى العروض التقنية وغيرها، وصولاً إلى العروض المالية التي لم يتمّ فتحُها بعد".وأوضح لصحيفة "الجمهورية" انّ الملف سيعود في النتيجة الى مجلس الوزراء لبتِّه "ويمكن ان يكون غيرَ مناسب لأننا لم نطّلِع بعد على دفتر الشروط وماهيّة الامور التقنية"، معتبراً أنّ "وجود دفتر شروط قديم لا يعني أنّه ينطبق 100 في المئة على ما هو مطلوب اليوم.. وذكّرَ حاصباني بأنّ التوافق على خطة الكهرباء تمّ في آذار الماضي، و"لو سَلك الملف مسار القوانين المرعيّة الإجراء منذ البداية، لكانت الكهرباء مؤمَّنة اليوم".