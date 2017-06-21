صحف اليوم
21 حزيران 2017
Back

الحريري لن يتخلى عن سفارة الكويت...

ما سبب رفض الحريري التخلي عن سفارة الكويت؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار الكويت,نادر الحريري,ما سبب رفض الحريري التخلي عن سفارة الكويت؟
episodes
الحريري لن يتخلى عن سفارة الكويت...
وسط ملف التشكيلات الديبلوماسية، أعلنت مصادر وزارة الخارجية لصحيفة "الاخبار" رفض نادر الحريري التخلي عن سفارة الكويت في هذا الظرف الإقليمي لأنه من غير المنطقي أن يكون هناك سفيران شيعيان في الخليج وسفير سنّي واحد. 
الإعلان
إقرأ أيضاً