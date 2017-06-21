صحف اليوم
21 حزيران 2017
21/06/2017 23:42:21
الحريري لن يتخلى عن سفارة الكويت...
ما سبب رفض الحريري التخلي عن سفارة الكويت؟
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LBCI News Lebanon
وسط ملف التشكيلات الديبلوماسية، أعلنت مصادر وزارة الخارجية لصحيفة
"الاخبار"
رفض نادر الحريري التخلي عن سفارة الكويت في هذا الظرف الإقليمي لأنه من غير المنطقي أن يكون هناك سفيران شيعيان في الخليج وسفير سنّي واحد.
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