الحريري لن يتخلى عن سفارة الكويت...

وسط ملف التشكيلات الديبلوماسية، أعلنت مصادر وزارة الخارجية لصحيفةرفض نادر الحريري التخلي عن سفارة الكويت في هذا الظرف الإقليمي لأنه من غير المنطقي أن يكون هناك سفيران شيعيان في الخليج وسفير سنّي واحد.