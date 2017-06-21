أسرار الصحف 22-06-2017

النهار:

الإعلان

المستقبل:

الجمهورية:

اللواء:

البناء:

*قال وزير سابق أن السرقات ربما تزداد وتتضاعف في لبنان بسبب شح الأموال الخارجية وحاجة الأحزاب إلى مزيد من السيولة.*شدّد أحد الأحزاب الخناق على إجراءات سفر أعضائه خوفاً من اعتقالهم بتهم شتّى باستثناء توجّهم إلى 3 أو 4 دول حليفة.*من المتوقّع أن يشهد ملف التعيينات الديبلوماسية حركة في مرحلة قريبة بعدما تمّ الانتهاء من التعيينات العسكرية وقانون الانتخاب*يقال إنّ وزير العدل سليم جريصاتي أبلغ مجلس الوزراء أمس وجود 46 ملف حكم إعدام فـي درج مكتبه لم يرفعها الـى رئيس الجمهورية بـعد للتوقيع عليها.*كشف مرجع سياسي أن هناك نحو 36 قانوناً أقرّها مجلس النواب ولم تُنفَّذ حتى الآن.*بعد إقرار القانون الإنتخابي الجديد بلا كوتا نسائية، تدرس فعاليات المجتمع المدني والنسوي ترشيح لوائح مختلطة من النساء والرجال ضد لوائح الأحزاب.*لاحظت أوساط سياسية أن أحد رؤساء الأحزاب بدأ ينسج تحالفاً إنتخابياً مع الحركات الشبابية المدنية.*يجزم دبلوماسي غربي ان التطورات الاقليمية ما تزال تخدم الاستقرار اللبناني لحين اجراء الانتخابات النيابية كحد أدنى!*تهزُّ العلاقة بين مرجعيتين أمنية وروحية بفتور، لم تقوَ المساعي في حصره، اذ ما يزال يبرز الى الواجهة بين الفنية والفنية..*بات بحكم المستبعد اطلاق تحالفات حزبية في تشكيل اللوائح من ضمن الثنائيات المعروفة بصورة متكاملة وشاملة؟!*لم يُعرف بعد كيف سيتمّ التعامل مع المقاعد النيابية الثلاثة الشاغرة، مقعد الرئيس ميشال عون في كسروان، مقعد النائب المستقيل روبير فاضل في طرابلس ومقعد النائب الراحل بدر ونّوس في طرابلس ، فقانون الانتخاب ينص على وجوب ملء الفراغ إذا كانت الفترة المتبقية من ولاية المجلس النيابي أكثر من ستة أشهر، وهو واقع الحال اليوم بعد التمديد للمجلس الحالي حتى شهر أيار المقبل؟*قالت جهات خليجية إنّ العلاقة القطرية السعودية تتجه للمزيد من التصعيد بعد تعيين محمد بن سلمان ولياً للعهد وتسلّمه الحكم من أبيه عملياً وتولي فريق عمله مقاليد الحكم، فالتنافس بين الأمير القطري الشاب والحاكم السعودي الشاب سيُضاف إلى عناصر التباعد والخلاف، وسيدخل التهوّر الذي يتصف به كلّ منهما على خط تزويد الأزمة بالمزيد من عناصر التفجير التي ستجعل الخليج على بركان دائم بعد وصول الأزمة إلى طريق مسدود حيث لا حسم ولا تسوية