صحف اليوم
22 حزيران 2017
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تعرفوا الى السفير الفرنسي المقبل للبنان

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تعرفوا الى السفير الفرنسي المقبل للبنان
كشفت مصادر فرنسية مطلعة لصحيفة "الحياة" أن السفير الفرنسي المقبل للبنان سيكون السفير برونو فوشي (57 سنة). 

وبحسب الصحيفة فالسفير فوشي هو مستشرق وخريج مدرسة الإدارة الوطنية ENA، عمل مستشاراً في سفارات فرنسا في كل من طهران والرياض، كما عمل في إدارات الخارجية الفرنسية ومنها إدارة الأمم المتحدة وافريقيا الوسطى، ثم عين سفيراً في التشاد ثم في طهران الى حين تسلم رئاسة المعهد الفرنسي في باريس خلفاً للسفير الراحل ديني بييتون.
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ويعتبر فوشي من الديبلوماسيين المستشرقين الذين لديهم خبرة كبيرة في المنطقة. وتوقع أن يتم تعيينه في جلسة مجلس الوزراء الفرنسي المقبلة.
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