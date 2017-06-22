دعوى قضائية لوقف ترحيل عراقيين من واشنطن

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استمعت محكمة أميركية إلى دعوى تطالب بوقف ترحيل نحو 100 عراقي ألقت سلطات الهجرة القبض عليهم في منطقة ديترويت نظرا لأن كثيرا منهم ينتمون إلى أقليات وقد يواجهون التعذيب أو الاضطهاد الديني في وطنهم.وتطلب الدعوى التي رفعها الاتحاد الأميركي للحريات المدنية من المحكمة إصدار أمر عاجل بوقف عمليات الترحيل المزمعة قائلة إن كثيرا من المستهدفين في ميشيغان من المسيحيين الكلدان الذين يعتبرون على نطاق واسع "أهدافا لاضطهاد وحشي في العراق".ويقول الاتحاد أيضا إن ترحيل العراقيين يمكن أن يشكل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وهو معاهدة دولية وقعت عليها الولايات المتحدة.