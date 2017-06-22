أخبار دولية
22 حزيران 2017
Back

دعوى قضائية لوقف ترحيل عراقيين من واشنطن

نحو 100 عراقي قد يواجهون التعذيب أو الاضطهاد الديني Lebanon, news ,lbci ,أخبار الولايات المتحدة, اميركا, واشنطن,عراق, نحو 100 عراقي قد يواجهون التعذيب أو الاضطهاد الديني
episodes
دعوى قضائية لوقف ترحيل عراقيين من واشنطن
استمعت محكمة أميركية إلى دعوى تطالب بوقف ترحيل نحو 100 عراقي ألقت سلطات الهجرة القبض عليهم في منطقة ديترويت نظرا لأن كثيرا منهم ينتمون إلى أقليات وقد يواجهون التعذيب أو الاضطهاد الديني في وطنهم.

وتطلب الدعوى التي رفعها الاتحاد الأميركي للحريات المدنية من المحكمة إصدار أمر عاجل بوقف عمليات الترحيل المزمعة قائلة إن كثيرا من المستهدفين في ميشيغان من المسيحيين الكلدان الذين يعتبرون على نطاق واسع "أهدافا لاضطهاد وحشي في العراق".
الإعلان

  
ويقول الاتحاد أيضا إن ترحيل العراقيين يمكن أن يشكل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وهو معاهدة دولية وقعت عليها الولايات المتحدة.
إقرأ أيضاً