أخبار دولية
22 حزيران 2017
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الشرطة الكندية تفتش منزل منفذ هجوم ميشيغان وتعتقل 3 نساء

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الشرطة الكندية تفتش منزل منفذ هجوم ميشيغان وتعتقل 3 نساء
دهمت الشرطة الكندية عصر الاربعاء مبنى في مونتريال يقطن فيه عمر فتوحي المتهم بطعن شرطي في مطار فلينت في ولاية ميشيغان الاميركية وفتشت المنزل واعتقلت ثلاث نساء، كما افادت وسائل اعلام.
     
وبحسب الشرطة الاميركية فان فتوحي (50 عاما) عبر الحدود بين كيبيك والولايات المتحدة في 16 حزيران، اي قبل اقل من اسبوع من تنفيذه الهجوم الذي وصفه مكتب التحقيقات الفدرالي "اف بي آي" بالعمل الارهابي.
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واظهرت مشاهد بثتها قنوات التلفزة المحلية عناصر من الشرطة الكندية وهي تفرض طوقا حول المبنى المؤلف من اربع طبقات والواقع في حي روزمونت شمال شرق وسط مونتريال.
   
وخلال مداهمتهم المبنى اعتقل عناصر الدرك الملكي الكندي بمؤازرة من جهاز الامن العام في اقليم كيبك ثلاث نساء واقتادوهن معهم.
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