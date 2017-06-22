أخبار دولية
22 حزيران 2017
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كيف كان لقاء صهر ترامب ونتانياهو في القدس؟

صهر ترامب في القدس...هل سيأي نعه السلام بين فلسطين واسرائيل؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار جاريد كوشنر, نتانياهو, القدس, اسرائيل,فلسطين,صهر ترامب في القدس...هل سيأي نعه السلام بين فلسطين واسرائيل؟
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كيف كان لقاء صهر ترامب ونتانياهو في القدس؟
أجرى جاريد كوشنر صهر الرئيس الاميركي دونالد ترامب وكبير مستشاريه اجتماعا مثمرا مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في القدس.
 
وقالت الرئاسة الاميركية ان كوشنر ونتانياهو جددا التزامهما الدفع قدما لاقامة سلام حقيقي ودائم بين الاسرائيليين والفلسطينيين.

واوضح البيت الابيض ان المشاركين في الاجتماع أقروا بأن بناء السلام يستغرق وقتا الا انهم شددوا على ضرورة ايجاد بيئة ملائمة للتوصل اليه.
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واكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال اللقاء على مبدأ حل الدولتين لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967".
 
كما جدد الرئيس الفلسطيني"التزامه بتحقيق السلام العادل والشامل، القائم على قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية".
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