إطلاق بطولة الكباش اللبناني

بطولة الكباش اللبناني

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LBCI News Lebanon

أطلق الاتحاد اللبناني "للكباش" بطولة لبنان الرسمية الاولى لهذه الرياضة التي ستشمل كافة المناطق اللبنانية. وكانت أولى المحطات بطولة #بيروت الكبرى "بالكباش" في الاشرفية ساحة ساسين بالتعاون مع جمعية "عيش الاشرفية" نهار الاحد ١٨ حزيران ٢٠١٧.

وقد شارك في البطولة عدد كبير من أبناء بيروت حيث تبارى العشرات من الشباب، و فاز في النهائيات كل من بشارة سركيس عن فئة الوزن الثقيل و شربل جلول عن فئة الوزن الخفيف وقد تسلما الجوائز والكؤوس من رئيس الاتحاد اللبناني "للكباش" الأستاذ كريم العنداري و أيضا من معالي الوزير الاستاذ ميشال فرعون و بحضور الاستاذ فيليب دي بسترس.

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ينتقل التحدي الكبير بهذه الرياضة الى منطقة البقاع حيث ستقام بطولة "الكباش" في مدينة زحلة - البارك البلدي، يوم الاحد ٢٥ حزيران ٢٠١٧ الساعة ٥ ب.ظ ، كونوا مستعدين !