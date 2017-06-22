"الصيفية" بدأت...نهاية اسبوع حارة بانتظارنا!

ترتفع درجات الحرارة بشكل تدريجي اليوم ليستقر الطقس غدا ويصبح حارا في عطلة نهاية الاسبوع والأسبوع المقبل.
طقس اليوم والايام المقبلة:
_الخميس ٢٢ حزيران: صيفي اعتيادي الأجواء مشمسة الى غائمة جزئيا ويتشكل ضباب محلي على الجبال، ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة التي تتراوح على السواحل بين ٢٢ و ٢٩ درجة.
_الجمعة ٢٣ حزيران: صيفي اعتيادي الأجواء مشمسة الى غائمة جزئيا ويتشكل ضباب محلي على الجبال، ارتفاع طفيف ايضا بدرجات الحرارة التي تتراوح على السواحل بين ٢٣ و ٣٠ درجة.
_السبت ٢٤ حزيران: صيفي حار نسبيا فيما الأجواء قليلة السحب، ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة التي تتراوح على السواحل بين ٢٣ و ٣١ درجة.
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