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22 حزيران 2017
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الخارجية الروسية: الإعلام الغربي يتجاهل ظهور "مروحيات مجهولة" تدعم داعش في أفغانستان

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الخارجية الروسية: الإعلام الغربي يتجاهل ظهور &quot;مروحيات مجهولة&quot; تدعم داعش في أفغانستان
 
 
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