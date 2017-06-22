لقاء بعبدا...مصالحة بين الرئيس وفرنجية وخارطة طريق لمجلس النواب والحكومة

فرنجية وباسيل وجعجع مجتمعون

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LBCI News Lebanon

عقد اجتماع رؤساء الاحزاب المشاركة في الحكومة في قصر بعبدا برئاسة الرئيس ميشال عون.



وفي نهاية الاجتماع صدر بيان عن المجتمعين جاء فيه التالي:







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واعلن المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير الذي تلا المقررات انه تم البحث في مواضيع اقتصادية ملحة تعود بالنفع على الدولة والشعب والاقتصاد"، مشيرا الى ان المجتمعين أقروا ورقة العمل التي عرضها الرئيس عون.



واكد اللقاء المحافظة على النظام التعددي وكيفية التدرج للانتقال إلى الدولة المدنية وتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية، وضرورة صون الهوية الديمغرافية للبنان والتمسك بالنسيج الوطني، كما شدد على ضرورة إقرار اللامركزية الإدارية.



واعلن رفض التوطين وتثبيت أي جماعة بشكل مقنع.



وفي الشق الإقتصادي، اكد اللقاء إن لبنان المعافى إقتصاديا يحتاج إلى تنفيذ خطة إقتصادية شاملة تنبثق منها موازنة الدولة وتأمين النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والإنماء المتوازن"، داعيا الى احياء المجلس الاقتصادي - الإجتماعي في أقرب وقت ممكن.



وطالب الحكومة بتنفيذ الخطة الاقتصادية لاستثمار الثروة البترولية البحرية واستكمال أطرها القانونية والإسراع بتأمين الإتصالات السريعة وبأقل الأسعار، وباعتماد الشفافية كمعيار عمل أول في مؤسساتنا. تشديد في الشق الميثاقي على ان لبنان الرسالة يتطلب منا الإتفاق على وثيقة الميثاق الوطني والحفاظ على نظامنا التعددي لانتقال كامل نحو الدولة المدنية الشاملة، بما في ذلك المناصفة بين عائلاتنا الروحية في حياتنا العامة وصولا إلى تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية.واعلن المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير الذي تلا المقررات انه تم البحث في مواضيع اقتصادية ملحة تعود بالنفع على الدولة والشعب والاقتصاد"، مشيرا الى ان المجتمعين أقروا ورقة العمل التي عرضها الرئيس عون.واكد اللقاء المحافظة على النظام التعددي وكيفية التدرج للانتقال إلى الدولة المدنية وتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية، وضرورة صون الهوية الديمغرافية للبنان والتمسك بالنسيج الوطني، كما شدد على ضرورة إقرار اللامركزية الإدارية.واعلن رفض التوطين وتثبيت أي جماعة بشكل مقنع.وفي الشق الإقتصادي، اكد اللقاء إن لبنان المعافى إقتصاديا يحتاج إلى تنفيذ خطة إقتصادية شاملة تنبثق منها موازنة الدولة وتأمين النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والإنماء المتوازن"، داعيا الى احياء المجلس الاقتصادي - الإجتماعي في أقرب وقت ممكن.وطالب الحكومة بتنفيذ الخطة الاقتصادية لاستثمار الثروة البترولية البحرية واستكمال أطرها القانونية والإسراع بتأمين الإتصالات السريعة وبأقل الأسعار، وباعتماد الشفافية كمعيار عمل أول في مؤسساتنا.

وضم اللقاء الذي يعد الاول من نوعه في القصر الرئاسي في عهد الرئيس ميشال عون كلا من الرئيس سعد الحريري، الرئيس نبيه بري، النائب سليمان فرنجية، الوزير طلال ارسلان، النائب محمد رعد ممثلا الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، الوزير مروان حمادة ممثلا النائب وليد جنبلاط، اضافة الى رئيس حزب القوات سمير جعجع الذي عاد وحضر اللقاء بعدما كان اعتذر عن عدم الحضور وكان من المقرر أن يمثله الوزير ملحم رياشي، والنائب اغوب بقرادونيان والوزير علي قانصو، والوزير جبران باسيل.



ولفت رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية بعد انتهاء الاجتماع الى ان الحوار كان بناءً وايجابياً ولا خلاف شخصيا مع الرئيس عون.

من جهته، قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع: تحفظت على البند رقم واحد.