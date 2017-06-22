من هي "أجمل إمرأة لبنانية": نادين الراسي أو سيرين عبدالنور؟

على محرّك البحث غوغل، كتبت إحدى معجبات الممثلة نادين الراسي وتُدعى ساندرا عبارة "اجمل امرأة لبنانية"، فظهرت صور نجمتها المفضلة بين النتائج.

وأرفقت المعجبة الصورة الّتي توثّق بحثها بتغريدة جاء فيها "غوغل لا يكذب.. غوغل يقول الحقيقة"، لتنطلق بعدها المنافسة على صاحبة "اجمل امرأة لبنانية".

فبعضهم نشر البحث نفسه على محرك البحث غوغل وظهرت صور الممثلة سيرين عبد النور بالنتائج، الأمر الّذي وضع كّل من نادين وسيرين في منافسة جمالية بسبب المعجبين.

فمن هي "اجمل امرأة لبنانية" برأيكم: نادين الراسي أو سيرين عبدالنور؟

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