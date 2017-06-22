بالصور: والد هشام حداد وزوج نانسي عجرم يخطفان الأنظار في عيد الأب

تداول روّاد مواقع التواصل الإجتماعي في الساعات الماضية صوراً لآبائهم وذلك تزامناً مع مناسبة عيد الأب. ويبدو أن بعض النجوم قد إنضموا إلى موجة نشر الصور وأبرزهم الفنانة نانسي عجرم والإعلامي هشام حداد.

وفي التفاصيل، إختارت الفنانة نانسي عجرم أن تعايد زوجها الدكتور فادي هاشم بمناسبة عيد الأب، فنشرت صورة جمعت الأخير بابنتيهما إيلا وميلا وعلّقت قائلةً "عيد أب سعيد لكل الآباء الرائعين في العالم". وقد نالت هذه اللقطة أكثر من 157 ألف إعجاب في أقل من 24 ساعة.

بالمقابل، نشر الإعلامي هشام حداد صورة تجمعه بشقيقه ووالده بمناسبة عيد الأب، وأرفقها بتعليق جاء فيه " عادةً ما بفوت بالموجة بس السنة لانو صرت بيّ للمرّة التانية، بدي عرّفكن عالشخص اللي من وراه حبيت صير بيّ لجرب كون مثالي متلو". وختم "الله يطول بعمرك يا ابو هشام".

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Happy Father's Day to all the wonderful fathers in the world #hassabeek #nancy9 #nancyajram #fathersday #familyforever A post shared by Nancy Ajram (@nancyajram) on Jun 21, 2017 at 9:12am PDT

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