السلاح المتفلت والرؤوس الحامية يحصدان مزيدا من الضحايا... وآخرهم مارون نهرا

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تتواصل التحقيقات في جريمة قتل المواطن مارون نهرا فجر اليوم في مجدليون - شرق صيدا، وذلك بعدما أطلق احد الأشخاص النار عليه.وبعد مراجعة أشرطة كاميرات المراقبة في المكان، تبين أن الجاني هو لبناني ويدعى (و.ع) من منطقة بر الياس، ويقطن في مجدليون حيث قامت القوى الامنية وبإشارة من النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان بمداهمة منزله في مجدليون ولم تعثر عليه وتم توقيف والديه (أ.ع) و(أ.ق) على ذمة التحقيق بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.وخلال التحقيقات مع الوالدة، اعترفت ان ابنها اكتشف أخيرا أنها كانت على علاقة بالمجني عليه مارون نهرا.وتتواصل التحقيقات لمعرفة مكان الجاني وتوقيفه لكشف كامل ملابسات جريمة قتل مارون نهرا.