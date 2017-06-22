فوزية تعايد ابو بدر في عيد ميلاده بكلماتٍ من القلب

منذ سنوات، تشكّل الممثلة السورية شكران مرتجى مع الممثل السوري محمد خير الجراح ثنائية كوميدية ناجحة بشخصيتي فوزية وابو بدر ضمن أحدث مسلسل البيئة الشامية باب الحارة.

وفي عيد ميلاده، توجّهت الممثلة شكران مرتجى بمعايدة من القلب إلى الممثل محمد خير الجراح واصفةً إياه بالشخص المتعاون وغير الأناني. فكتبت شكران مرتجى عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك "الصديق والأخ والشريك النبيل محمد خير جراح، شكراً للحظات فن تقاسمناها في باب الحارة كنت دوماً لا أناني بل متعاون حد اللامعقول".

وختمت "شكراً صديقي والله يخليك لعيلتك واولادك وكل عام وأنت بخير وعقبال مليون سنة".