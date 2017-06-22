أخبار دولية
22 حزيران 2017
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استقالة مسؤول محلي بعد الحريق في برج غرينفل في لندن

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استقالة مسؤول محلي بعد الحريق في برج غرينفل في لندن
استقال مدير الخدمات في بلدية حي كينسينغتون وتشيلسي في لندن، بناء على طلب الحكومة، بعد اسبوع على الحريق الذي اندلع في برج غرينفل واسفر عن سقوط 79 قتيلا على الاقل.
    
واوضح نيكولاس هولغيت في تصريح لوسائل الاعلام البريطانية، ان وزير المجتمعات البريطاني ساجد جاويد الذي ينتمي الى حزب المحافظين دعا الثلاثاء اعضاء بلدية هذا الحي التي يرأسها عمدة من التيار السياسي نفسه، الى المطالبة باستقالته.
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واضاف انه لا يجوز بقاءه في منصبه، بعد "المأساة المروعة" التي  وقعت في 14 حزيران، عندما اجتاحت النيران الطوابق ال 24 في هذا البرج السكني الواقع في منطقة شعبية في أفخم احياء العاصمة البريطانية.
  
واوضح ان اولوية بلدية الحي هي "الاهتمام بالعائلات" التي تضررت من الحريق، مشيرا الى ان "امورا كثيرة" ما زال يتعين القيام بها.
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