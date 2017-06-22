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22 حزيران 2017
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فرنجية بعد انتهاء الاجتماع التشاوري في بعبدا: الحوار كان بناءً وايجابياً ولا خلاف شخصياً مع الرئيس عون

فرنجية بعد انتهاء الاجتماع التشاوري في بعبدا: الحوار كان بناءً وايجابياً ولا خلاف شخصياً مع الرئيس عون Lebanon, news ,lbci ,أخبار التشاوري,الاجتماع,انتهاء,فرنجية,
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فرنجية بعد انتهاء الاجتماع التشاوري في بعبدا: الحوار كان بناءً وايجابياً ولا خلاف شخصياً مع الرئيس عون
 
 
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