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22 حزيران 2017
22/06/2017 07:34:53
البيان الختامي للقاء التشاوري في قصر بعبدا: ضرورة الحفاظ على النظام التعددي وكيفية التدرج للانتقال إلى الدولة المدنية وتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية وعلى مقومات لبنان الديموغرافية وصونها
البيان الختامي للقاء التشاوري في قصر بعبدا: ضرورة الحفاظ على النظام التعددي وكيفية التدرج للانتقال إلى الدولة المدنية وتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية وعلى مقومات لبنان الديموغرافية وصونها
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