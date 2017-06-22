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22 حزيران 2017
22/06/2017 07:37:32
البيان الختامي للقاء التشاوري: التشديد على ضرورة إقرار اللامركزية الإدارية وعلى وضع خطة اقتصادية شاملة بما في ذلك إقرار الموازنة وتأمين النمو الاقتصادي
البيان الختامي للقاء التشاوري: التشديد على ضرورة إقرار اللامركزية الإدارية وعلى وضع خطة اقتصادية شاملة بما في ذلك إقرار الموازنة وتأمين النمو الاقتصادي
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