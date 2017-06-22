ممارسة الجنس... لتعزيز قدرات الدماغ لدى المسنين!

ممارسة الجنس لدى الأشخاص الأكبر سنًا تساعد على تعزيز وظائف الدماغ لديهم

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LBCI News Lebanon

أعلنت دراسة بريطانية حديثة أن ممارسة الجنس لدى الأشخاص الأكبر سنًا تساعد على تعزيز وظائف الدماغ لديهم.

ووجد الباحثون في جامعتيّ "اوكسفورد" و"كوفنتري" أن ممارسة الأشخاص الذين تخطّوا سنّ الخمسين الجنس تُعزز الوعي البصري والوعي الدماغي والطلاقة اللغوية لديهم فيما لا تساعد على تقوية الذاكرة.

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وكانت دراسات سابقة قد كشفت أن العلاقات الجنسية تعزز القدرات التعليمية لدى الأشخاص إذ تعزز تطور الخلايا في هذه المنطقة من الدماغ.

وقال الأطباء إنّه من الضروري أن يُمارس الكبار في السنّ العلاقات الجنسية بالرغم من غرابة الموضوع لدى البعض وذلك للحفاظ على صحة جسدية ودماغية جيدة.

ولم يذكر الخبراء السبب الذي يربط العلاقات الجنسية بالقدرات الدماغية.