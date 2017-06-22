آخر الأخبار
22 حزيران 2017
Back

البيان الختامي للقاء التشاوري: للاسراع بتأمين الإتصالات السريعة وتأمين البنى التحتية ولاستثمار الثروة البترولية البحرية واستكمال أطرها القانونية

البيان الختامي للقاء التشاوري: للاسراع بتأمين الإتصالات السريعة وتأمين البنى التحتية ولاستثمار الثروة البترولية البحرية واستكمال أطرها القانونية Lebanon, news ,lbci ,أخبار للاسراع,التشاوري,للقاء,الختامي,البيان,
episodes
البيان الختامي للقاء التشاوري: للاسراع بتأمين الإتصالات السريعة وتأمين البنى التحتية ولاستثمار الثروة البترولية البحرية واستكمال أطرها القانونية
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان


إقرأ أيضاً