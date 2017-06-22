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22 حزيران 2017
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البيان الختامي للقاء التشاوري: لتفعيل عمل الهيئات الرقابية ولاعتماد الشفافية كمعيار عمل أول في مؤسسات الدولة

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البيان الختامي للقاء التشاوري: لتفعيل عمل الهيئات الرقابية ولاعتماد الشفافية كمعيار عمل أول في مؤسسات الدولة
 
 
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