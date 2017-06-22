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22 حزيران 2017
22/06/2017 07:42:08
البيان الختامي للقاء التشاوري: لتفعيل عمل الهيئات الرقابية ولاعتماد الشفافية كمعيار عمل أول في مؤسسات الدولة
البيان الختامي للقاء التشاوري: لتفعيل عمل الهيئات الرقابية ولاعتماد الشفافية كمعيار عمل أول في مؤسسات الدولة
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