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22 حزيران 2017
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مستشفى جبل لبنان بحاجة ماسة لدم من فئة +AB من اجل حالة حرجة - للتبرع الاتصال : 03528907

مستشفى جبل لبنان بحاجة ماسة لدم من فئة +AB من اجل حالة حرجة - للتبرع الاتصال : 03528907 Lebanon, news ,lbci ,أخبار ماسة,بحاجة,لبنان,مستشفى,
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مستشفى جبل لبنان بحاجة ماسة لدم من فئة +AB من اجل حالة حرجة - للتبرع الاتصال : 03528907
 
 
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