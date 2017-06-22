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22 حزيران 2017
22/06/2017 08:10:39
مستشفى جبل لبنان بحاجة ماسة لدم من فئة +AB من اجل حالة حرجة - للتبرع الاتصال : 03528907
مستشفى جبل لبنان بحاجة ماسة لدم من فئة +AB من اجل حالة حرجة - للتبرع الاتصال : 03528907
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LBCI News Lebanon
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