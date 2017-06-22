فنيش عرض التحضيرات لمباراة اعتزال رضا عنتر

استقبل وزير الشباب والرياضة محمد فنيش، في مكتبه في الوزارة، رئيس الشركة المنظمة لمباراة اعتزال الكابتن رضا عنتر، ايفل زريق يرافقه اللاعب عنتر. وتم تسليمه دعوة لحضور المباراة التي ستقام في 4 تموز على ملعب صيدا البلدي.
وشرح زريق التحضيرات المواكبة لهذا الحدث التاريخي الذي سيشارك فيه لاعبون دوليون من المنتخب الاسباني: جيرارد بيكي وجوردي البا وسيرجيو بوسكتس.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية