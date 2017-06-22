احتجزا أطفالهما داخل السيارة ليتناولا وجبة العشاء في مطعم فخم

قرّر زوجان بريطانيان الخروج لتناول وجبة العشاء في مطعم فاخر إلا أن ما فعلاه فاجأ زوار المطعم وصاحبه.
وكان الزوجان يتناولان الطعام ويحتسيان النبيذ عندما دخل طفل يبلغ من العمر نحو 6 سنوات إلى المطعم حافي القدمين يبحث عن والديه.
واتّضح أن الزوجين قد تركا أطفالهما الثلاثة الذين لا تتخطى أعمارهم 10 أعوام داخل السيارة كي يتناولا العشاء وحدهما بعدما اشتريا لهم البيتزا.
وغضب الرجل عندما رأى طفله يلحق به ويطلب منه العودة إلى السيارة امام اعين الزبائن.
وقال صاحب المطعم إنّ الزوجين كانا يشتكيان من الطعام ومن الخدمة طوال الوقت وأضاف أنهما تركا أطفالهما على طريقٍ مزدحمٍ جدًا ما عرّض حياتهم للخطر بالإضافة إلى الطقس الحار.