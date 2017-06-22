مارون نهرا ضحية جديدة... وحملة انتفاضة الأوادم ضد الزعران تتحرك

مارون نهرا بعد روي الحاموش وانتفاضة الاوادم ضد الزعران تنطلق

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LBCI News Lebanon

بعد نحو اسبوعين على حادث قتل الشاب روي الحاموش بفعل استخدام السلاح بطريقة عشوائية، قتل فجر الخميس المواطن مارون حنا نهرا (47 عاما) بعدما اطلق المدعو (و.ع) النار عليه من مسافة قريبة وبشكل متعمد اثناء توقف سيارته على طريق عام بلدة مجدليون شرق صيدا.



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وفي التحقيقات الاولية مع والدة الجاني، اعترفت ان ابنها اكتشف أخيرا أنها كانت على علاقة بالمجني عليه مارون نهرا.

حملة ضد الزعران

في موازاة ذلك عقد اهالي ضحايا السلاح المتفلت مؤتمراً صحافياً في ساحة الشهداء توجهوا فيه الى الزعماء والسياسيين متهمين اياهم برعاية تفلت الزعران بالشوارع الذي يؤثر على حياة اللبنانيين. واتهم أهالي ضحايا السلاح المتفلت بحماية الزعران وطالبوا باعلان حال طوارىء لوقف حال الفلتان وباعادة حواجز التفتيش الثابتة والطيارة ليلا ونهارا في المناطق كافة ،و تفعيل العمل برقم الطوارىء 112 وربط شرطة البلديات به في حال تعذر وصول الدوريات، كما طالبوا بسحب رخص السلاح والسيارات المفيمة واعادة النظر بالمعايير التي تعطى على اساسها.

كما طالب اهالي حملة انتفاضة الأوادم ضد الزعران بدراسة معمقة لوضع السجون وكيفية استعادة دورها الاصلاحي بعدما تحول دورها الى اعداد المجرمين وليس اصلاحهم مشددين على ضرورة وقف التداول بقانون العفو العام لما سيترك اقراره من نتائج سلبية وبالاسراع في محاكمة مجرمي القتل المعتمد والتوقف عن الضغط على القضاء واعتبار كل شخص يتدخل لمصلحة الازعر لحمايته او التخفيف من حكمه مشاركا فعليا في جرمه. ودعا منظمو التحرك لاستعادة الفارين الى سوريا من القتلة وتقديمهم الى العدالة، واعتبار جرم الاتجار بالمخدرات والسلاح كجرم القتل عمدا وانزال اقصى الاحكام بحق المتاجرين.