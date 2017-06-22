زيارتها إلى طبيب الأسنان أدخلتها المستشفى... كيف ابتلعت الطفلة الإبرة؟

ابتلعتابرة خلال تواجدها في عيادة طبيب الأسنان

Lebanon, news ,lbci ,أخبار ابرة, عيادة,طبيب الأسنان,ابتلعتابرة خلال تواجدها في عيادة طبيب الأسنان

LBCI News Lebanon

أدخت فتاة صينية تبلغ من العمر 6 سنوات إلى المستشفى بعدما ابتلعت ابرة خلال تواجدها في عيادة طبيب الأسنان.



وفيما كان الطبيب يُعالج أسنان الطفلة، ابتلعت الأخيرة الإبرة عن طريق الخطأ لأنها كانت تشعر بالغثيان.



ولم يستطع الأطباء في المستشفى استئصال الإبرة من أمعاء الطفلة لأنها كانت قد تناولت الطعام في وقتٍ سابقٍ من زيارة طبيب الأسنان.

الإعلان



واقترح الأطباء على الوالدة الإنتظار حتى تتخلص الطفلة من الإبرة بشكل طبيعي وإلا سيضطرون لإجراء عملية جراحية، لكنها خرجت من جسم الفتاة بعد 3 أيام على ابتلاعها.



وتقدّمت الوالدة بدعوى ضدّ عيادة الأسنان مطالبة بتعويضٍ مالي بسبب تعريض صحّة ابنتها للخطر ولا زالت المفاوضات قائمة حول الموضوع.