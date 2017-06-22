بالفيديو- ضربها داخل الباص لأنها ارتدت "الشورت" في رمضان

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تعرّضت شابة جامعية لهجوم عنيف على متن حافلة في اسطنبول لارتدائها سروالاً قصيراً خلال شهر رمضان.وبحسب فيديو، التقطته كاميرات المراقبة في الحافلة، فقد ظهر رجل وهو يصفع الشابة ميليزا ساغلام عندما كان يهمّ بالنزول من الحافلة.والملفت هو أن الضحية، قفزت من مقعدها ووجهت لكمة للشاب الذي صفعها مرة جديدة والتقطها من شعرها ثم غادر.وذكرت وكالة Doğan أنّ المشتبه به إركان كيزلتاش سأل الشابة قبل أن يصفعها: "أنت لا تخجلين من ارتداء هذه الملابس خلال شهر رمضان؟".وقد أصدر المدعون العامون في المدينة مذكّرة توقيف بحق إركان بعدما قامت ميليزا بالإبلاغ عن تعرّضها للهجوم.