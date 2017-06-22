بالصور - من هو صاحب "المواهب المتعددة" الذي اوقفته شعبة المعلومات؟

تمكنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بنتيجة المتابعة المكثفة من تحديد السيارة المستخدمة في اعمال السرقة التي حصلت في الفترة الأخيرة ضمن محافظتي بيروت وجبل لبنان وهي هوندا نوع "CRV" لون كحلي.

وبتاريخ 19/6/2017، وفي اطار متابعة السيارة المذكورة، تم رصدها من قبل احدى دوريات الشعبة في منطقة الشوف متجهة من بلدة معاصر بيت الدين باتجاه البقاع.

ولدى محاولة توقيفها لم يمتثل سائقها، فعملت الدورية على مطاردتها وقام عناصرها باطلاق النار على عجلاتها، فأقدم الاخير على رمي نفسه منها، وفر باتجاه الاحراج المحيطة بمحمية ارز الشوف، وضبطت السيارة.

وعلى الفور، حضرت قوة كبيرة من شعبة المعلومات الى هذه المنطقة، وقامت بتطويقها، وجرت عملية بحث ومسح شامل لها استمرت ساعات عديدة حتى الصباح، اسفرت عن توقيف سائق السيارة في كفريا/البقاع ويدعى:

- م . ق (مواليد 1994، لبناني)

وقد تبين ان السيارة المضبوطة مسروقة وتحمل لوحة مزورة.

وبنتيجة التحقيق معه، اعترف انه يعمل مع عصابات سرقة السيارات، ويقوم بتأمين اللوازم اللوجستية من أجهزة خليوية وخطوط هاتفية وبنقل سيارات مستأجرة لها، لاستخدامها خلال تنفيذ هذه العمليات. كما اعترف بالاشتراك معهم في تنفيذ عملية سرقة سيارتين نوع هيونداي توكسن فجر 19/6/2017، مضيفا ان السيارة التي كان على متنها تستخدم في عمليات السرقة.

وقد اودع الموقوف مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية للتوسع بالتحقيق معه، بناء على اشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي افراد العصابات المذكورة، بحسب ما أفاد بيان لقوى الامن الداخلي.