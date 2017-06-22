بعد عامين من تعرّضها للاعتداء الجنسي... ماذا فعلت هذه الفتاة؟

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أقدمت فتاة من انكلترا على الانتحار بعد عامين من تعرّضها للاعتداء الجنسي لعدم قدرتها على التكيّف مع الواقع، بحسب ما ذكرت التحقيقات.وقد توفيت الفتاة ميغان هويل، 14 عاماً، إثر تناولها جرعة زائدة من دواء وصفه الطبيب لوالدتها، وذلك بعد دقائق من بعثها رسالة نصية أخيرة لأحد أصدقائها كتبت فيها: "لست قوية بما فيه الكفاية".وكانت ميغان قد وصفت الاعتداء الذي تعرّضت له عندما كانت في سنّ الـ 12 عاماً، بالهجوم الذي "دمّر جسدها وعقلها وروحها".وقد استمع قاضي شرق لانكشاير مايكل شينغلون الى قصة وفاة ميغان في مستشفى شيفيلد للأطفال يوم 24 كانون الثاني بعد 4 أيام من تناولها جرعة الدواء في منزلها في بلاكبيرن لانكشاير.وبحسب التحقيقات، تبيّن أنّه تمّ التبرّع بأعضائها ما ساعد على إنقاذ حياة 4 أشخاص آخرين.