لماذا ارتدى الصبيان التنانير؟

ارتدى عدد من الصبيان في مدرسة Exeter البريطانية التنانير, وذلك احتجاجا على منعهم من قبل الادارة من ارتداء الشورت في ظل الحرارة المرتفعة,وذلك لحجج عدة , منها ان الشورت قصير جدا.والدة احد التلاميذ قالت انه من غير العدل ان يسمح للفتيات ارتداء التنانير طوال السنة في حين ان الصبيان ممنوع عليهم ارتداء الشورت في الطقس الحار.اما ادارة المدرسة فبررت القرار بالقول ان الشورت ليس ضمن الزي الدراسي ,واعدة بتغيير اللباس الرسمي الخاص بالطقس الحار في المستقبل.

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