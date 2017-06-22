بالفيديو- هكذا حاول اختطاف طفل في المطعم... على بعد أمتار من والديه!

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حاول رجل اختطاف طفل على بعد أمتار قليلة من عائلته في مطعم بجنوب أفريقيا.ووفق الفيديو الذي التقطته كاميرات المراقبة، ظهر الطفل الذي يبلغ من العمر 22 شهراً وهو يمشي داخل مطعم Spurs steak في جوهانسبرغ متوجّهاً نحو منطقة الألعاب، بينما كان والداه يجلسان على الطاولة يتناولان الطعام.ولكن بعد ثوان قليلة، اقترب رجل يرتدي قميصاً أزرق اللون من الطفل، حمله وأخذه بعيداً. وسرعان ما همّ والد الصبي غاضباً نحو الرجل وأخذ منه الطفل الخائف، عندها قال الرجل إنه كان فقط يلعب مع الصبي. وفي الوقت نفسه، قامت الوالدة، وهي حامل، بمطاردة الرجل الغريب.وفي حديث لـNews24، لفتت الوالدة الى أنها تشتبه بتورط 3 رجال وامرأة في هذه الحادثة.الجدير ذكره، أنّ رجال الأمن في المطعم تدخلوا فور حصول الحادثة التي جرت في شهر تشرين الثاني من العام الماضي. وقد تمّ نشر الفيديو الآن بعد كلّ هذه الفترة بهدف توعية الأهل من مخاطر ترك أطفالهم في الأماكن العامة.لمشاهدة الفيديو إضغطوا