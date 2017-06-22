أرسلت صورها العارية الى تلميذها... فمُنعت من التدريس طوال حياتها!

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مُنعت معلمة متزوجة من العمل في المدارس مدى حياتها، بعدما كانت على علاقة لمدة 9 أشهر مع تلميذ يبلغ من العمر 18 عاما.وكانت المعلمة امينا نازام خان، 36 عاماً، التي تعمل في مدرسة تونغ الثانوية في برادفورد، قد استخدمت موقع فيسبوك وتطبيقاً على هاتفها المحمول للتواصل مع الشاب وإرسال له صورها العارية.وبحسب لجنة سوء السلوك في المدرسة، فإن المعلمة التي كانت تطلق على نفسها إسم "Baby" قد دعت التلميذ الى منزلها حيث مارسا الجنس. وقالت اللجنة أيضاً إن خان، التي كانت تعمل في المدرسة منذ عام 2009، قد اصطحبت الصبي الى الفندق.وقد استمرت هذه العلاقة لغاية تشرين الأول من العام 2015، الى أن تلقى المسؤولون في المدرسة بريداً الكترونياً فضح ما يحدث، ولم تستطع المعلمة خان تغطية هذه القصة.