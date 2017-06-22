بالصور - أمضى 7 ساعاتٍ تحت أشعة الشمس الحارقة... ما حصل معه بعدها كان مؤلماً!

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أصيب بستاني اسكتلندي بحروق من الدرجة الثانية بعدما عمل طوال النهار تحت أشعة الشمس خلال موجة الحر.وقد أمضى غريغ بيني، من ادنبره، 7 ساعات من العمل تحت الحرارة الشديدة في دومفريس يوم السبت الماضي ثم قضى بعض الوقت أيضاً يوم الأحد وهو يعمل في الحديقة.والملفت هو أن غريغ، البالغ من العمر 20 عاماً، لم ينتبه إلى قوة الشمس كما أنه لم يُطبّق كريم واقٍ، ولم يدرك مدى الضرر الذي أصيب به إلا ليلة الأحد عندما شعر بالألم في كتفيه.ويشار الى أن الشاب كان يعمل ساعات إضافية ليدفع ثمن عطلة في إيبيزا هذا الصيف، وقد لازم الفراش وتوقف عن العمل حتى يوم الخميس.