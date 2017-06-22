بالصور- عاملا بناء حوّلا صندوق الشاحنة الى بركة سباحة!

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ابتكر عاملا بناء طريقة مميزة للتغلّب على درجات الحرارة المرتفعة خلال استراحة الغداء.فقد قام كل من ستيف موران، 47 عاماً، وألكس وليامز، 33 عاماً، بملء صندوق شاحنتهما القلابة بالماء وتحويلهما الى بركة سباحة، إذ خلعا ثيابهما وقفزا في البركة.والملفت هو أن الرجلين يمتلكان أيضاً بعض الأكسسوارات التي يصطحبها الناس الى برك السباحة، مثل البطة المطاطية وغيرها.ويعمل الرجلان في وحدة صناعية في بليمبتون، ديفون منذ 3 أشهر، وكانا يملآن صندوق الشاحنة بالماء للعمل في الإسمنت الجديد. إلا أنهما في إحدى المرات قررا خلع ملابسهما والغطس في الماء.